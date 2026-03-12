Cum ajută tehnologiile medicale tratamentul chirurgical al pacienților oncologici

În chirurgia oncologică, succesul nu înseamnă doar îndepărtarea tumorii, ci obținerea unui control local eficient, cu margini oncologice adecvate și cu protejarea funcțiilor esențiale. Tehnologiile moderne au contribuit la rafinarea acestui echilibru, mai ales în intervențiile complexe. Despre rolul noilor tehnologii în chirurgia oncologică modernă aflăm mai mult de la Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală.

Chirurgia oncologică presupune o planificare atentă a intervenției, stadializare corectă a bolii și integrarea chirurgiei într-o strategie multidisciplinară, alături de oncologie medicală și radioterapie. În orice tip de chirurgie pentru cancer, obiectivul este rezecția completă atunci când este posibil, cu minimizarea complicațiilor și cu păstrarea calității vieții. Noile tehnologii pot susține acest obiectiv prin vizualizare mai bună, gesturi operatorii mai precise și o standardizare riguroasă a pașilor chirurgicali. Totuși, indicația rămâne individualizată, pentru că nu orice pacient sau tumoră beneficiază la fel de mult de aceste soluții.

Chirurgia robotică este una dintre tehnologiile ce oferă avantaje importante în anumite tipuri de intervenții, prin instrumente cu mobilitate crescută și vedere tridimensională, utile în spații anatomice înguste. În chirurgia robotică, scopul este creșterea preciziei disecției și a suturilor, cu potențial de reducere a pierderilor de sânge și a traumatismului tisular. Beneficiile depind de experiența echipei și de selecția cazurilor, iar evaluarea corectă include și comparația cu alternativele minim invazive disponibile. În final, tehnologia este un instrument, iar rezultatul depinde de indicație, echipă și integrarea într-un plan oncologic coerent.

Editor : A.D.V.