Cum avem grijă de coloana vertebrală

radu aurel nica

Astăzi este Ziua mondială a coloanei vertebrale, context în care este important să reamintim că postura corectă, mișcarea regulată și evitarea sedentarismului protejează sănătatea acestei structuri esențiale. Ce trebuie să facem pentru a avea cât mai bine grijă de coloana vertebrală aflăm de la Dr. Dan Aurel Nica, medic primar neurochirurgie.

Durerea de spate este una dintre cele mai răspândite probleme medicale, afectând persoane de toate vârstele și fiind adesea asociată cu stilul de viață modern, caracterizat prin stat îndelungat pe scaun. Cauzele de durere de spate pot varia de la contracturi musculare până la afecțiuni degenerative ale coloanei, iar impactul asupra calității vieții este major. Prevenția prin exerciții, menținerea unei greutăți normale și ergonomia la locul de muncă sunt esențiale.

Hernia de disc apare atunci când materialul gelatinos din interiorul discului intervertebral iese printr-o fisură a inelului fibros, comprimând nervii spinali. Afecțiunea se manifestă prin durere, amorțeli sau slăbiciune la nivelul membrelor și necesită evaluare medicală promptă. Tratamentul pentru hernie de disc poate fi conservator, cu fizioterapie și medicamente antiinflamatoare, dar în cazurile severe este indicată intervenția chirurgicală, realizată prin metode minim invazive.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

