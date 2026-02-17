Cum este evaluată sarcina în primul trimestru

Primul trimestru este o etapă cheie, în care se pot obține informații valoroase despre evoluția sarcinii și riscul anumitor anomalii. Combinarea evaluării ecografice cu testarea biochimică permite o estimare mai bună decât oricare dintre ele separat. Despre morfologia de prim trimestru și dublul test aflăm mai mult de la Dr. Cătălin Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Morfologia de prim trimestru este o ecografie efectuată, în mod obișnuit, în intervalul 11–13 săptămâni, cu scopul de a evalua dezvoltarea fetală timpurie. Morfologia fetală include confirmarea vârstei gestaționale, evaluarea anatomiei vizibile la acest termen și măsurători specifice, precum translucența nucală, care pot sugera un risc crescut de anomalii cromozomiale. În morfologia de prim trimestru se pot identifica și unele malformații majore, deși nu toate sunt vizibile atât de devreme. Rezultatele trebuie interpretate în contextul vârstei materne, al istoricului și al celorlalte investigații.

Dublul test este o testare de screening ce măsoară anumiți markeri serici materni, de regulă PAPP-A și free β-hCG, integrați într-un algoritm de risc. Dublul test nu pune un diagnostic, ci estimează probabilitatea unor anomalii cromozomiale, în special trisomia 21 și trisomia 18, în combinație cu datele ecografice și vârsta maternă. În cazul unui rezultat cu risc crescut la dublu test, următorii pași pot include teste genetice non-invazive (NIPT) sau investigații diagnostice invazive, recomandate individual.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.