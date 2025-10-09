Cum este tratat anevrismul de aortă toraco-abdominală

Anevrismul de aortă toraco-abdominală este o afecțiune cardiovasculară gravă, în care se produce dilatarea periculoasă a porțiunii aortice ce traversează toracele și abdomenul. Care sunt factorii de risc pentru anevrismul de aortă toraco-abdominală, ce complicații pot apărea, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Anevrismul de aortă este o dilatare patologică a peretelui arterei principale a organismului, determinată de slăbirea structurilor elastice și de factori de risc precum hipertensiunea arterială, fumatul sau predispoziția genetică. Persoanele cu anevrism de aortă sunt de multe ori asimptomatice și descoperă problema întâmplător la investigații imagistice. Cu timpul, însă, crește treptat riscul de disecție și ruptură a anevrismului, o complicație cu prognostic vital sever.

Chirurgia cardiovasculară pentru anevrismul de aortă toraco-abdominală are ca obiectiv prevenirea rupturii prin înlocuirea segmentului afectat cu o proteză vasculară sau prin implantarea de stent-grafturi endovasculare. Alegerea metodei depinde de localizare, dimensiunea anevrismului și starea generală a pacientului. Intervențiile moderne, minim invazive, reduc considerabil riscurile și timpul de recuperare, crescând șansele unei evoluții favorabile.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.