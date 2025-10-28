Live TV

Cum este tratat sindromul de tunel carpian

Data publicării:
cristina margarit

Sindromul de tunel carpian este una dintre cele mai întâlnite neuropatii periferice, apărând prin compresia nervului median la nivelul încheieturii mâinii. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Cristina Mărgărit, medic specialist neurologie

Sindromul de tunel carpian provoacă amorțeli, furnicături și durere la nivelul degetelor, agravându-se progresiv dacă nu este tratată. Afecțiunea este frecvent întâlnită la persoanele care desfășoară activități repetitive cu mâinile sau lucrează mult la computer.

Electromiografia este investigația de referință pentru diagnosticarea sindromului de tunel carpian, deoarece evaluează funcția nervilor și a mușchilor de la nivelul mâinii. Rezultatele permit stabilirea gradului de afectare și orientarea către tratamentul adecvat, care poate fi conservator sau chirurgical.

