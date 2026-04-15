Cum influențează rezerva ovariană fertilitatea

Fertilitatea este influențată de vârstă și de factori individuali, iar unele informații pot ajuta la planificarea realistă a pașilor următori. Rezerva ovariană oferă indicii despre cantitatea estimată de ovocite rămase și despre răspunsul posibil la stimulare și este un factor important pentru fertilitate. Aflăm mai mult despre rezerva ovariană de la Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie.

Rezerva ovariană este evaluată printr-o combinație de analize și ecografie, cel mai frecvent prin AMH, FSH și numărul foliculilor antrali. O rezervă ovariană scăzută poate indica un potențial mai redus de răspuns la stimulare ovariană, dar nu exclude sarcina, mai ales la vârste tinere. Interpretarea trebuie făcută în context: cicluri, vârstă, istoricul reproductiv și eventuale intervenții sau boli asociate.

Fertilizarea in vitro este o metodă de reproducere asistată în care ovocitele sunt fertilizate în laborator, iar embrionul este transferat ulterior în uter. Pentru fertilizare in vitro, rezerva ovariană influențează, în general, numărul de ovocite obținute și poate modifica protocolul de stimulare. Totuși, calitatea ovocitelor, vârsta și factorii masculini au un rol major în rezultatul final. Decizia pentru fertilizarea in vitro se ia după evaluarea completă a cuplului și discutarea opțiunilor disponibile.

