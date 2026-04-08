Cum păstrăm echilibrul alimentar înainte și după sărbători

Perioadele de sărbători aduc, pentru mulți oameni, o schimbare bruscă a programului alimentar: mese mai bogate, intervale neregulate și un aport caloric crescut. În acest context, întrebarea utilă este legată de ce putem face pentru a evita neplăcerile și a ne bucura de sărbători. Aflăm mai mult despre post și despre mesele de sărbători de la Dr. Doru Negru, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Alimentația de sărbători aduce, de obicei, porții mai mari, combinații mai grele și un ritm neregulat al meselor, ceea ce poate amplifica rapid disconfortul digestiv. Ajută să existe o structură simplă a farfuriei, cu legume sau salată, o porție clară de proteine și porții moderate din preparatele dense caloric, în locul gustărilor repetate între mese. Un alt element important este limitarea alcoolului și a dulciurilor concentrate, care pot intensifica refluxul gastroesofagian și senzația de greutate. Hidratarea constantă și o plimbare scurtă după masă pot reduce balonarea și pot face mai ușoară revenirea la alimentația obișnuită după sărbători.

Urgențele digestive din perioada sărbătorilor apar mai ales când excesele se suprapun peste vulnerabilități existente, cum ar fi litiaza biliară, gastrita, refluxul sau antecedentele de pancreatită. Semnele de alarmă sunt durerea abdominală intensă sau progresivă, febra, vărsăturile persistente, îngălbenirea pielii, amețeala sau orice sângerare digestivă. În caz de urgențe digestive, prezentarea rapidă la medic este esențială, deoarece unele cauze pot evolua repede și pot necesita tratament urgent. Pentru persoanele cu istoric digestiv, respectarea tratamentului și evitarea alcoolului în exces rămân măsuri simple, cu efect preventiv real.

