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Cum păstrăm rezultatele tratamentului gingival pe termen lung

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dr Georgiana Dragomir
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Încheierea tratamentului activ nu înseamnă că problema parodontală poate fi considerată definitiv rezolvată. Pacienții care au avut parodontită rămân expuși riscului de recidivă și au nevoie de îngrijire constantă și controale periodice. Aflați mai mult despre menținerea sănătății gingiilor după tratamentul parodontal de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.

Boala parodontală afectează gingiile și structurile care susțin dinții și, netratată, poate duce progresiv la mobilitate dentară și pierderea dinților. După controlul inflamației și tratarea pungilor parodontale, menținerea rezultatului depinde în mare măsură de igiena orală și de revenirea regulată la medic. În boala parodontală, placa bacteriană și factorii de risc precum fumatul sau diabetul necontrolat pot favoriza reapariția inflamației. De aceea, tratamentul activ este urmat de o etapă de supraveghere pe termen lung.

Parodontologia include și această îngrijire de menținere, prin controale adaptate riscului individual, evaluarea gingiilor și igienizări profesionale atunci când sunt necesare. Ghidurile europene recomandă controale de susținere la intervale stabilite individual, de regulă între 3 și 12 luni. În parodontologia modernă, obiectivul nu este doar tratarea episodului inițial, ci păstrarea dinților și a sănătății țesuturilor de susținere cât mai mult timp. Respectarea controalelor și a igienei zilnice reduce riscul de progresie sau recidivă.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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