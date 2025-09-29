Live TV

Cum poate fi recuperată greutatea mică la naștere

Data publicării:
dr cornelia preda
Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie

Greutatea mică la naștere este una dintre problemele cu care se pot confrunta copiii născuți prematur sau cu restricție de dezvoltare intrauterină, dar deficitul poate fi recuperat complet cu ajutorul îngrijirilor avansate din secția de neonatologie. Aflăm mai mult despre cauze și despre îngrijirile necesare nou-născuților cu greutate mică la naștere de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

Greutatea mică la naștere, adică situația medicală în care nou-născutul cântărește mai puțin de 2.500 de grame, poate fi determinată de nașterea prematură sau de o dezvoltare insuficientă în timpul sarcinii. Acești copii sunt mai vulnerabili, având un risc crescut de complicații respiratorii, metabolice și infecțioase, motiv pentru care necesită o monitorizare atentă imediat după naștere, pe secția de neonatologie, și apoi pe parcursul primelor luni de viață.

Neonatologia are un rol esențial în îngrijirea copiilor cu greutate mică la naștere, prin utilizarea tehnologiilor moderne de susținere a funcțiilor vitale, asigurarea unei alimentații adecvate și prevenirea infecțiilor. Îngrijirile personalizate, acordate în secțiile de terapie intensivă neonatală, cresc șansele de supraviețuire și contribuie la o dezvoltare armonioasă, oferind acestor copii o perspectivă cât mai apropiată de cea a nou-născuților sănătoși.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
3
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Criză carburant
5
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
incendiu hotel
Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU. Două...
basescu si putin close up
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință la Palatul Victoria: Coaliția face ultimele calcule privind...
Ultimele știri
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor, după victoria Maiei Sandu în alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie”
Oligarhul moldovean Ilan Șor s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile din Moldova au fost fraudate
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
14.04 Digi24
Cum a fost salvată o fetiță născută cu o greutate de doar 740 de grame
dr cornelia preda
Ce complicații pot da infecțiile la nou-născut
nou nascut in incubator
O femeie aflată în vacanță a născut în Spania, iar acum nu se mai poate întoarce acasă. Ea și iubitul ei nu mai au nici bani de cazare
dr emel nuraltay
Care sunt cele mai frecvente cauze pentru nașterea prematură
dr alice barbu
Care pot fi cauzele unei nașteri premature și cum poate fi prevenită
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiice sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Cadoul lui Gigi Becali pentru Neluțu Varga, în ziua meciului U Cluj – CFR Cluj: „Îi dau 4,5 milioane!”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să...
Pro FM
Adda, noi declarații despre lupta cu boala Lyme: „Am dureri foarte mari, tratamente o să fac toată viața”
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde mai primesc un sprijin lunile viitoare?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de poveste în California. Vezi imaginile care au cucerit internetul