Cum poate fi recuperată greutatea mică la naștere

Greutatea mică la naștere este una dintre problemele cu care se pot confrunta copiii născuți prematur sau cu restricție de dezvoltare intrauterină, dar deficitul poate fi recuperat complet cu ajutorul îngrijirilor avansate din secția de neonatologie. Aflăm mai mult despre cauze și despre îngrijirile necesare nou-născuților cu greutate mică la naștere de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

Greutatea mică la naștere, adică situația medicală în care nou-născutul cântărește mai puțin de 2.500 de grame, poate fi determinată de nașterea prematură sau de o dezvoltare insuficientă în timpul sarcinii. Acești copii sunt mai vulnerabili, având un risc crescut de complicații respiratorii, metabolice și infecțioase, motiv pentru care necesită o monitorizare atentă imediat după naștere, pe secția de neonatologie, și apoi pe parcursul primelor luni de viață.

Neonatologia are un rol esențial în îngrijirea copiilor cu greutate mică la naștere, prin utilizarea tehnologiilor moderne de susținere a funcțiilor vitale, asigurarea unei alimentații adecvate și prevenirea infecțiilor. Îngrijirile personalizate, acordate în secțiile de terapie intensivă neonatală, cresc șansele de supraviețuire și contribuie la o dezvoltare armonioasă, oferind acestor copii o perspectivă cât mai apropiată de cea a nou-născuților sănătoși.

