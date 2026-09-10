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Cum pot fi păstrate celulele reproductive pentru o sarcină viitoare

Data publicării:
dr Erna Stoian
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Unele tratamente medicale, intervenții chirurgicale sau pur și simplu amânarea momentului unei sarcini pot influența șansele reproductive ulterioare. Crioprezervarea permite păstrarea materialului biologic la temperaturi foarte scăzute pentru a putea fi utilizat ulterior în reproducerea asistată. Despre crioprezervarea ovocitelor și a spermei aflăm mai mult de la Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată.

Congelarea de ovocite este o metodă consacrată de prezervare a fertilității la femeile aflate după pubertate. Procedura presupune stimularea ovarelor, recoltarea ovocitelor și vitrificarea lor pentru utilizare ulterioară, iar șansele viitoare depind în mare măsură de vârsta la momentul congelării și de numărul de ovocite păstrate. Congelarea ovocitelor poate fi recomandată înaintea unor tratamente care afectează funcția ovariană sau poate fi aleasă pentru amânarea planificată a maternității. Evaluarea inițială stabilește rezerva ovariană și protocolul potrivit fiecărei paciente.

La bărbați, congelarea spermei este metoda standard de păstrare a fertilității înaintea tratamentelor care pot afecta producția de spermatozoizi. Probele sunt recoltate, analizate și păstrate în condiții speciale pentru a putea fi utilizate ulterior în proceduri de reproducere asistată. Congelarea de spermă este recomandată, atunci când este posibil, înainte de începerea chimioterapiei, radioterapiei sau a altor tratamente cu risc pentru fertilitate. Procedura este simplă, dar momentul recoltării și calitatea probelor influențează opțiunile disponibile ulterior.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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