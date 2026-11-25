Calculii formați în rinichi sau pe căile urinare pot provoca dureri intense, sângerări și blocarea scurgerii urinei. Atunci când eliminarea spontană nu este posibilă sau apar complicații, tratamentele moderne permit fragmentarea și îndepărtarea calculilor prin proceduri minim invazive. Aflăm mai mult despre tratamentele moderne pentru litiaza urinară de la Dr. Mihai Dobra, medic primar urologie.

ESWL, sau litotriția extracorporeală cu unde de șoc, este o metodă care permite fragmentarea calculilor fără introducerea instrumentelor în căile urinare. Undele de șoc generate în exteriorul corpului sunt concentrate asupra calculului, iar fragmentele rezultate pot fi eliminate ulterior prin urină. ESWL poate fi recomandată pentru anumite tipuri de calculi renali sau ureterali, în funcție de dimensiune, localizare și densitate. Uneori sunt necesare mai multe ședințe sau proceduri suplimentare pentru eliminarea completă a fragmentelor.

O altă metodă este ureteroscopia, care permite accesul la calcul prin căile urinare naturale, cu ajutorul unui instrument endoscopic subțire. Procedura poate fi utilizată pentru calculii din ureter și, prin instrumente flexibile, pentru cei localizați în interiorul rinichiului. În timpul ureteroscopiei, calculii pot fi fragmentați cu laser și extrași, fără incizii chirurgicale externe. Alegerea între cele două metode depinde de caracteristicile calculului, de anatomia aparatului urinar și de particularitățile pacientului.

Editor : A.D.V.