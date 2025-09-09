Cum prevenim infecțiile transmise odată cu revenirea la școală

Odată cu reluarea școlii și cu reintrarea în colectivitate, copiii sunt la un risc mai mare de a contracta diverse infecții, în special cu transmitere respiratorie. Care sunt cele mai frecvente, cum le putem recunoaște, dar și cum le putem preveni, de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.

Cele mai răspândite infecții, la reluarea școlii și revenirea în colectivitate, sunt infecțiile acute de căi respiratorii superioare. Pentru a preveni IACRS la copii, este important ca aceștia să fie învățați să urmeze o serie de reguli elementare de igienă, precum spălatul mâinilor, punerea mâinii la gură când tușesc sau strănută, să învețe suflarea corectă a nasului. Pe lângă acestea, măsuri precum aerisirea regulată a sălilor de clasă și scoaterea din colectivitate a copiilor care prezintă semne clare de infecție respiratorie pot ajuta la limitarea răspândirii infecției.

Metoda principală de prevenire a infecțiilor grave rămâne însă vaccinarea. Fie că este vorba de o infecție virală sau de una bacteriană, imunizarea conform schemei de vaccinare recomandate poate evita îmbolnăvirile și, mai ales, formele grave de boală, pentru numeroase infecții ușor transmisibile. Este important de înțeles că vaccinarea copiilor îi protejează nu doar pe ei, ci și pe ceilalți copii din colectivitate și pe membrii familiei, care ar putea, în anumite condiții, să dezvolte forme grave de boală, cu complicații perfect evitabile.

Editor : A.D.V.