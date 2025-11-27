Live TV

Cum recunoaștem anexita și de ce necesită tratament rapid

Data publicării:
dr. ciprian cristescu

Anexita este o inflamație a trompelor și ovarelor, apărută de obicei în urma unei infecții, care produce durere pelvină intensă și necesită tratament rapid. Aflăm mai mult despre această afecțiune frecvent întâlnită de la Dr. Ciprian Cristescu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Anexita poate evolua cu febră, disconfort abdominal și secreții vaginale anormale, afectând adesea femeile tinere și active sexual. Netratată, inflamația se poate extinde la structurile adiacente și poate lăsa sechele ce influențează fertilitatea. Diagnosticul se bazează pe examen clinic, analize și ecografie transvaginală.

Salpingita este componenta frecventă a anexitei, reprezentând inflamația trompelor uterine, unde pot apărea edem, secreții purulente și risc de formare a abcesului. Tratamentul constă în antibiotice corect alese și monitorizare atentă, iar în forme severe poate fi necesară intervenția chirurgicală.

