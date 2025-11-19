Live TV

Cum recunoaștem artrita reactivă și manifestările ei

Data actualizării: Data publicării:
artrita-reactiva

Artrita reactivă este o afecțiune inflamatorie apărută după o infecție, generând manifestări articulare dureroase și limitând calitatea vieții dacă nu este tratată corespunzător. Aflăm mai mult despre artrita reactivă, care pot fi cauzele, ce complicații se pot dezvolta, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există, de la Dr. Claudia Haralambie, medic specialist reumatologie.

Durerea articulară caracteristică artritei reactive apare frecvent la nivelul genunchilor, gleznelor sau articulațiilor mici ale membrelor. Evoluția simptomelor poate fi oscilantă, iar inflamația poate afecta și tendoanele sau ochii. Identificarea agentului infecțios inițial și tratamentul acestuia reprezintă elemente cheie în controlul simptomelor.

Artrita reactivă necesită o abordare terapeutică integrată, ce include medicamente antiinflamatoare, fizioterapie și monitorizare reumatologică. Intervenția timpurie permite reducerea duratei episoadelor inflamatorii și prevenirea complicațiilor. Majoritatea pacienților pot reveni la activitățile obișnuite cu un plan terapeutic adecvat.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
dmitri-medvedev-profimedia
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de...
home and lifestyle concept,buying using credit card working with packaging startup entrepreneur small business e-commerce owner
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în...
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute...
Ultimele știri
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități
Percheziții în județele Bacău și Satu Mare la persoane cercetate pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd reintră în Scorpion și schimbă complet atmosfera. Zodia care nu-și mai poate ascunde...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”