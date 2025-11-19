Cum recunoaștem artrita reactivă și manifestările ei

Artrita reactivă este o afecțiune inflamatorie apărută după o infecție, generând manifestări articulare dureroase și limitând calitatea vieții dacă nu este tratată corespunzător. Aflăm mai mult despre artrita reactivă, care pot fi cauzele, ce complicații se pot dezvolta, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există, de la Dr. Claudia Haralambie, medic specialist reumatologie.

Durerea articulară caracteristică artritei reactive apare frecvent la nivelul genunchilor, gleznelor sau articulațiilor mici ale membrelor. Evoluția simptomelor poate fi oscilantă, iar inflamația poate afecta și tendoanele sau ochii. Identificarea agentului infecțios inițial și tratamentul acestuia reprezintă elemente cheie în controlul simptomelor.

Artrita reactivă necesită o abordare terapeutică integrată, ce include medicamente antiinflamatoare, fizioterapie și monitorizare reumatologică. Intervenția timpurie permite reducerea duratei episoadelor inflamatorii și prevenirea complicațiilor. Majoritatea pacienților pot reveni la activitățile obișnuite cu un plan terapeutic adecvat.

