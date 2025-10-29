Astăzi este marcată Ziua mondială a accidentului vascular cerebral, un moment important pentru conștientizarea cauzelor, simptomelor și modalităților de prevenție ale acestei urgențe medicale majore. Cum recunoaștem un accident vascular cerebral la cei din jur și cum trebuie să acționăm într-o astfel de situație aflăm de la Dr. George Burlacu, medic urgentist.

Accidentul vascular cerebral apare prin întreruperea bruscă a fluxului de sânge către o zonă a creierului, determinând pierderea funcțiilor controlate de acea regiune. În urma unui accident vascular cerebral pot apărea paralizie, tulburări de vorbire, vedere dublă sau pierderea echilibrului, iar intervenția rapidă este esențială pentru a salva viața pacientului și a limita sechelele neurologice.

Forma cea mai frecventă este de accident vascular cerebral ischemic, cauzată de obstrucția unei artere cerebrale printr-un cheag de sânge. Tratamentul de urgență include administrarea de medicamente trombolitice sau proceduri de reperfuzie endovasculară, iar reabilitarea ulterioară are un rol crucial în recuperarea funcțiilor afectate.

Editor : A.D.V.