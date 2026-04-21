Cum schimbă diagnosticul molecular tratamentul în cancerul de sân

În cancerul de sân, nu toate tumorile se comportă la fel, iar diferențele biologice contează în alegerea terapiei. De aceea, analiza markerilor tumorali este esențială pentru un plan de tratament personalizat și eficient. Aflăm ce este cancerul de sân HER2-pozitiv și de ce contează stabilirea diagnosticului molecular, de la Dr. Andra Stancu, medic specialist oncologie medicală.

Pentru pacientele suspecte de cancer de sân, primul pas este confirmarea diagnosticului și înțelegerea caracteristicilor tumorii. Cancerul mamar este evaluat prin biopsie și prin teste care arată dacă tumora are receptori hormonali și dacă exprimă anumiți markeri. Aceste informații influențează atât prognosticul, cât și tipurile de tratament recomandate. În cancerul de sân, deciziile se iau de obicei de către echipa oncologică multidisciplinară, ținând cont de stadiul bolii și de starea generală.

Un rol central îl are identificarea expresiei HER2, care poate deschide opțiuni terapeutice specifice. Cancerul mamar HER2-pozitiv este o formă în care tratamentele țintite anti-HER2 pot fi parte importantă a planului terapeutic, în funcție de stadiul bolii. La pacientele cu cancer mamar HER2-pozitiv, schema poate include tratament înainte de operație sau după operație, precum și asocierea cu alte terapii, conform recomandării medicului. Monitorizarea atentă și evaluarea răspunsului sunt pași cheie pe parcurs.

