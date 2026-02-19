Cum se asigură confortul pacientului la procedurile de endoscopie digestivă

Endoscopia digestivă este o investigație indispensabilă în diagnosticul multor afecțiuni, dar poate crea anxietate legată de disconfort. Sedarea are rolul de a face procedura mai tolerabilă, păstrând în același timp un profil de siguranță cât mai bun. Despre ce înseamnă sedarea în procedurile de endoscopie digestivă aflăm mai mult de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie.

Colonoscopia este investigația care permite examinarea colonului și poate fi utilizată atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament, de exemplu îndepărtarea polipilor. La colonoscopie, sedarea este frecvent folosită pentru a reduce durerea și a facilita o examinare completă, mai ales când sunt necesare manevre terapeutice. Tipul și profunzimea sedării sunt stabilite în funcție de starea pacientului, comorbidități și complexitatea procedurii. Pregătirea corectă a colonului rămâne esențială, indiferent de sedare, pentru calitatea examinării.

Endoscopia digestivă superioară explorează esofagul, stomacul și duodenul și este indicată, de exemplu, în reflux sever, dureri epigastrice persistente, anemie neexplicată sau suspiciune de sângerare digestivă. După o endoscopie digestivă superioară efectuată cu sedare, pacientul are nevoie de supraveghere și, de regulă, nu trebuie să conducă în aceeași zi, în funcție de medicația administrată.

