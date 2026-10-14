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Cum se modifică structura și rezistența oaselor cu înaintarea în vârstă

Data publicării:
Dr. Daniela Nica
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Masa osoasă se modifică pe parcursul vieții, iar odată cu înaintarea în vârstă pierderea de țesut osos poate deveni mai rapidă decât formarea acestuia. Oasele devin astfel mai fragile, iar riscul de fractură crește chiar și după traumatisme minore. Aflați mai mult despre relația dintre sănătatea oaselor și înaintarea în vârstă de la Dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă.

Osteoporoza este o boală în care scăderea rezistenței osoase favorizează fracturile, cel mai frecvent la nivelul coloanei vertebrale, șoldului și antebrațului. Afecțiunea evoluează adesea fără simptome până la apariția primei fracturi, motiv pentru care evaluarea riscului este importantă înainte de acest moment. Osteoporoza devine mai frecventă odată cu vârsta, în special după menopauză, dar poate afecta și bărbații. Prevenția include activitate fizică, aportul adecvat de calciu și vitamina D, evitarea fumatului și evaluarea factorilor individuali de risc.

Osteodensitometria DEXA este investigația standard pentru măsurarea densității minerale osoase, cel mai frecvent la nivelul șoldului și coloanei lombare. Examinarea este rapidă, nedureroasă și folosește o doză redusă de radiații. Osteodensitometria DEXA poate diagnostica osteoporoza, poate estima riscul de fractură și poate fi utilizată pentru urmărirea răspunsului la tratament. Rezultatul este interpretat împreună cu vârsta și ceilalți factori care influențează riscul de fractură.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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