Cum se produce și cum se tratează fractura de gleznă

Data publicării:
Dr. Theodor Wagner

Fractura de gleznă este o leziune ortopedică relativ frecventă, adesea rezultată din traumatisme banale, dar cu impact semnificativ asupra mobilității. Care sunt cele mai des întâlnite cauze, cum recunoaștem o fractură de gleznă, cum se stabilește diagnosticul și în ce constă tratamentul aflăm de la Dr. Theodor Wagner, medic specialist ortopedie și traumatologie.

Fractura de gleznă poate merge de la fisuri simple până la leziuni complexe ce implică articulația tibio-peronieră și necesită tratament chirurgical. Simptomele includ durere intensă, umflătură, imposibilitatea de a călca pe picior și deformarea regiunii. Diagnosticul se stabilește prin examen clinic și investigații radiologice, iar tratamentul depinde de tipul și severitatea fracturii.

Chirurgia ortopedică are un rol central în tratamentul fracturilor de gleznă instabile, folosind metode moderne de osteosinteză care restabilesc alinierea corectă a oaselor și funcția articulară. Intervențiile minim invazive de chirurgie ortopedică reduc riscul de complicații și grăbesc recuperarea, iar ulterior, reabilitarea și fizioterapia sunt indispensabile pentru redobândirea mobilității.

