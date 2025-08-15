Cum se realizează arteriografia periferică

Arteriografia periferică este o procedură de diagnostic și, în anumite situații, de tratament, realizată în Laboratorul de Cardiologie Intervențională. Ce este arteriografia periferică, când este indicată, cum se realizează și ce afecțiuni pot fi depistate sau tratate astfel aflăm de la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie intervențională.

Atunci când este necesară evaluarea imagistică a vascularizației arteriale periferice, în special pentru membrele inferioare la pacienții cu boală arterială periferică, medicul poate recomanda o arteriografie periferică. Aceasta este o investigație minim invazivă realizată prin cateterism arterial, cu injectarea unei substanțe de contrast sub control angiografic. Arteriografia periferică este utilă la pacienții cu boală arterială periferică, la cei care se pregătesc pentru o intervenție de chirurgie vasculară sau la cei diagnosticați cu anevrisme periferice, pentru monitorizarea acestora.

În cazul în care angiografia periferică evidențiază stenoze arteriale importante, procedura poate fi completată de o angioplastie periferică. Aceasta este o procedură de tratament prin care se reface lumenul vascular cu ajutorul unui balon umflat în interiorul vasului sau al unor stenturi, mici tuburi care au rolul de a străbate zona stenozată. Angioplastia periferică este o procedură utilizată în special la pacienții cu boală arterială periferică, așa-numita arteriopatie obliterantă.

