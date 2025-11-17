Cum se stabilește diagnosticul de ficat gras

Ficatul gras este o afecțiune tot mai frecventă, influențată de alimentație, stil de viață și tulburări metabolice, care poate evolua în timp către formă severă dacă nu este tratată corect. Aflăm mai mult despre ficatul gras de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie.

Ficatul gras reprezintă acumularea de lipide în celulele hepatice, afectând funcția unui organ esențial pentru detoxifiere și metabolism. Această afecțiune este adesea lipsită de simptome, fiind descoperită întâmplător la analize. Controlul greutății, renunțarea la alcool și monitorizarea valorilor hepatice sunt pași esențiali pentru prevenii anumite complicații la pacienții cu steatoză hepatică.

Ciroza hepatică este consecința avansată a inflamației și a fibrozei hepatice, situație în care arhitectura ficatului este profund afectată. Complicațiile includ ascita, hipertensiunea portală și insuficiența hepatică, iar tratamentul necesită supraveghere multidisciplinară. Depistarea precoce a steatozei permite evitarea acestor evoluții nedorite.

