Cum se tratează una din cele mai frecvente luxații articulare

dr_liviu_ojoga

Luxația de umăr este una dintre cele mai frecvente luxații articulare, mai ales la persoane active, și poate avea un impact semnificativ asupra funcției brațului. După primul episod, riscul de recidivă crește în anumite categorii, iar recuperarea corectă devine esențială. Aflăm mai mult despre ce trebuie făcut în caz de luxație de umăr de la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie.

Luxația de umăr apare când capul humeral iese din articulație, de obicei anterior, în urma unui traumatism sau a unei mișcări bruște. Se manifestă prin durere intensă, deformare, imposibilitatea mișcării și, uneori, amorțeală sau slăbiciune prin afectare nervoasă. În caz de luxație de umăr, reducerea trebuie făcută medical, după evaluare și, de regulă, radiografie pentru excluderea fracturilor asociate. Urmează imobilizare, apoi recuperare prin kinetoterapie, pentru stabilizarea articulației.

Artroscopia de umăr poate fi indicată atunci când există instabilitate recurentă, leziuni ale labrumului sau alte probleme asociate care cresc riscul de recidivă. Prin artroscopie de umăr se pot repara structurile stabilizatoare cu incizii mici și cu o vizualizare bună a articulației. Indicația se stabilește în funcție de numărul episoadelor de luxație, nivelul de activitate al pacientului și rezultatul investigațiilor imagistice. După artroscopia de umăr, recuperarea etapizată este esențială pentru reluarea activităților în siguranță.

Articol susținut de SANADOR

