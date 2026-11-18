Radioterapia pentru tumorile ginecologice trebuie adaptată organului afectat și extinderii bolii, având însă în vedere protejarea structurilor sănătoase din apropiere. Pentru a obține un control cât mai bun al tumorii, medicii pot utiliza o combinație de tehnici de iradiere din exterior și proceduri care administrează radiația direct în zona tumorală. Aflăm mai mult despre radioterapia pentru cancerele ginecologice de la Dr. Filip Calangiu, medic specialist radioterapie.

Radioterapia externă folosește fascicule de radiații generate de un accelerator liniar și direcționate asupra regiunii care trebuie tratată. Metoda poate fi indicată în cancerul de col uterin, cancerul endometrial sau în alte tumori ginecologice, fie ca tratament principal, fie după intervenția chirurgicală. În radioterapia externă, planificarea pe baza imaginilor CT și RMN permite delimitarea țintelor și protejarea cât mai bună a vezicii urinare, rectului și intestinului. În unele situații, tratamentul este asociat cu chimioterapia pentru creșterea eficienței oncologice.

Brahiterapia completează radioterapia externă în anumite cancere ginecologice și permite administrarea unei doze mari de radiație direct în apropierea tumorii. În cancerul de col uterin local avansat, această metodă este o componentă esențială a tratamentului radioterapic cu intenție curativă, în timp ce în cancerul endometrial poate fi utilizată după operație la pacientele selectate. Brahiterapia presupune folosirea unor aplicatoare speciale, iar poziționarea și distribuția dozei sunt adaptate anatomiei pacientei și extinderii bolii. Asocierea celor două metode permite tratarea regiunilor cu risc și administrarea unei doze suplimentare concentrate în zona tumorală.

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Editor : A.D.V.