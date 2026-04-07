Cum sunt depistate unele tumori rare ale tubului digestiv

Data publicării:
Dr. Carmen Lamatic

Tumorile neuroendocrine sunt un grup eterogen de neoplazii care pot evolua lent sau agresiv, iar manifestările lor sunt adesea nespecifice. Tocmai din acest motiv, confirmarea diagnosticului și stabilirea extensiei necesită o combinație atentă de investigații. Aflăm mai mult despre tumorile neuroendocrine de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie.

Tumorile neuroendocrine pot apărea în diverse organe, cel mai frecvent în tractul gastrointestinal, inclusiv în pancreas, și pot fi secretante de hormoni sau nefuncționale. Simptomele variază de la disconfort abdominal și tulburări de tranzit până la episoade de flushing, diaree sau hipoglicemii, în funcție de tipul tumorii. Confirmarea diagnosticului de tumori neuroendocrine se bazează pe histopatologie și markeri specifici, după identificarea unei leziuni suspecte.

Endoscopia digestivă este utilă atât pentru depistarea unor leziuni, cât și pentru prelevarea de biopsii, în special atunci când tumora este localizată în esofag, stomac, duoden, colon sau rect. La endoscopie digestivă se pot observa formațiuni, ulcerații sau zone suspecte și se pot recolta probe pentru stabilirea diagnosticului. În cazuri selectate, endoscopia permite și tratamente locale pentru leziuni mici, bine încadrate. Endoscopia digestivă este completată frecvent cu imagistică și evaluări funcționale pentru stadializare.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

