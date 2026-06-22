Cum sunt tratate formațiunile tumorale de la nivelul creierului

Un diagnostic de tumoră la nivel cerebral ridică întrebări importante despre riscuri, tratament și păstrarea funcțiilor esențiale. Planul corect depinde de localizarea leziunii, de tipul ei și de efectul asupra zonelor din jur. Despre tumorile cerebrale și cum sunt tratate acestea aflăm mai mult de la Dr. Dan Aurel Nica, medic primar neurochirurgie.

Pentru pacienții cu tumori cerebrale, simptomele pot fi foarte diferite, de la dureri de cap și crize convulsive până la tulburări de vorbire, vedere, echilibru sau forță musculară. Unele formațiuni sunt benigne, altele sunt maligne, iar comportamentul lor nu poate fi stabilit doar după intensitatea simptomelor. Examenul RMN are un rol important în evaluarea tumorilor cerebrale, iar diagnosticul final poate necesita analiză histopatologică. Tratamentul este stabilit în funcție de tipul tumorii, localizare și riscul neurologic.

Neurochirurgia poate avea rol diagnostic, terapeutic sau ambele. Prin neurochirurgia modernă, medicul urmărește îndepărtarea cât mai sigură a leziunii, fără afectarea funcțiilor importante, atunci când acest lucru este posibil. În neurochirurgia tumorilor cerebrale, decizia poate însemna rezecție, biopsie sau doar monitorizare, în funcție de caz. Uneori, intervenția este urmată de radioterapie, tratament medicamentos sau controale imagistice regulate.

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Editor : A.D.V.