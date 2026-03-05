Cum sunt tratate modern pietrele la rinichi

Live TV

Dr. Rucsandra Manu

Durerea provocată de calculii renali poate fi una dintre cele mai intense urgențe urologice, dar puține sunt cazurile ce necesită intervenție chirurgicală clasică. În cele mai multe situații, tratamentele minim invazive permit rezolvarea problemei cu recuperare rapidă, atunci când sunt îndeplinite criteriile potrivite. Despre rezolvarea minim invazivă a litiazei renale aflăm mai mult de la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie.

Pietrele la rinichi apar prin cristalizarea anumitor substanțe din urină și pot rămâne silențioase până când migrează și blochează fluxul urinar. Simptomele tipice includ colica renală, greața, hematuria și uneori febra, care poate sugera infecție asociată și impune urgență. Pentru pietre la rinichi, evaluarea include analize de urină și sânge, precum și investigații imagistice pentru localizare și stabilirea dimensiunii litiazei. Managementul depinde de mărimea calculului, poziție, gradul de obstrucție și starea pacientului.

ESWL, prescurtarea pentru litotriția extracorporală cu unde de șoc, este o metodă minim invazivă capabilă să fragmenteze calculii din afara organismului, astfel încât aceștia să poată fi eliminați pe cale naturală. Indicația pentru ESWL depinde de dimensiune, compoziție și localizare, precum și de particularitățile anatomice ale pacientului. Procedura este, de regulă, bine tolerată, dar poate necesita mai multe ședințe. După ESWL, hidratarea, controlul durerii și urmărirea eliminării fragmentelor fac parte din conduita standard.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

