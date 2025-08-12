Încă de la prima consultație, de confirmare a sarcinii, este important ca femeia gravidă să ajungă la medic pentru o monitorizare atentă a dezvoltării fătului și a sănătății mamei, deoarece sunt situații ce pot fi corectate ușor dacă sunt depistate la timp. Despre cum trebuie monitorizată sarcina aflăm mai mult de la Dr. Lorena Cojocaru, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Medicii recomandă ca prima consultație în sarcină să fie efectuată la scurt timp de la pozitivarea testului de sarcină. De obicei, aceasta se realizează între săptămânile 8 și 10 de sarcină și este momentul la care medicul de obstetrică-ginecologie evaluează cu atenție starea generală de sănătate a mamei și poate recomanda o serie de analize medicale și investigații necesare pentru identificarea unor potențiale probleme și a măsurilor prin care acestea pot fi corectate.

Este important ca ulterior femeia gravidă să parcurgă etapele de monitorizare în sarcină recomandate de medicul de obstetrică-ginecologie, pentru a se asigura de buna dezvoltare a fătului. În funcție de rezultatele analizelor medicale și ale investigațiilor realizate, medicul poate recomanda administrarea unor suplimente alimentare sau medicamente, inclusiv realizarea unor proceduri care să asigure sănătatea mamei și dezvoltarea normală a copilului. Ecografia este principala investigație utilizată pentru monitorizarea sănătății fetale.

