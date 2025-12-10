Cursa împotriva timpului în traumatismele craniene

Un hematom subdural se formează prin acumularea de sânge între dura mater și creier, iar evoluția sa poate fi rapidă și periculoasă. Care sunt semnele ce pot indica un hematom subdural, cum se stabilește diagnosticul și care sunt opțiunile de tratament aflăm de la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie.

Hematomul subdural apare de obicei după traumatisme craniene, chiar și minore, în special la vârstnici sau la pacienții care iau anticoagulante. Pentru că un hematom cerebral poate comprima țesutul nervos, simptomele includ dureri de cap, confuzie, slăbiciune pe o parte a corpului și, în cazuri severe, pierderea stării de conștiență. Un hematom cerebral trebuie diagnosticat prin CT sau RMN cât mai repede.

Tratamentul depinde de mărimea acumulării de sânge și de severitatea simptomelor. Un hematom subdural mare necesită de regulă intervenție chirurgicală prin drenaj, în timp ce un hematom subdural cronic, mai mic și stabil, poate fi monitorizat. Intervenția precoce reduce riscul de complicații neurologice permanente.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.