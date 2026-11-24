Tratamentul tumorilor rectale nu începe întotdeauna cu intervenția chirurgicală, deoarece în anumite stadii este importantă reducerea extinderii locale a bolii înainte de operație. Radioterapia poate avea un rol esențial în această strategie, contribuind la controlul tumorii și la reducerea riscului de recidivă. Aflăm mai mult despre radioterapia în cancerul de rect de la Dr. Alexandra Neagu, medic specialist radioterapie.

Cancerul de rect se dezvoltă în porțiunea terminală a intestinului gros și poate provoca sângerări rectale, modificări ale tranzitului intestinal sau senzația de evacuare incompletă. Diagnosticul este stabilit prin colonoscopie cu biopsie, iar examinarea RMN pelvină permite evaluarea extinderii locale a tumorii. În cancerul de rect, tratamentul este ales în funcție de stadiu, localizare și raporturile tumorii cu structurile din jur. Pentru anumite forme local avansate, radioterapia și chimioterapia pot fi administrate înaintea intervenției chirurgicale.

Radioterapia pentru cancerul colorectal este utilizată în special în tratamentul tumorilor rectale, unde poate reduce riscul de recidivă locală și poate contribui la micșorarea tumorii. În funcție de situație, aceasta poate fi administrată într-un număr redus de ședințe sau pe o perioadă mai lungă, asociată cu chimioterapia. Radioterapia pentru cancerul colorectal poate face parte și dintr-o strategie care include întregul tratament oncologic înaintea operației. La pacienți atent selectați, care obțin un răspuns clinic complet, poate fi discutată chiar evitarea intervenției chirurgicale imediate, cu supraveghere foarte strictă.

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Editor : A.D.V.