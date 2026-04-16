De ce să nu asculți de gura lumii când vine vorba de chirurgia tiroidiană

Înainte de chirurgia tiroidiană, anxietatea pacienților este alimentată frecvent de informații incomplete găsite online: ideea că orice nodul înseamnă cancer sau că operația duce inevitabil la complicații. În realitate, conduita se bazează pe criterii clare, iar riscurile sunt discutate transparent, în funcție de caz. Aflăm mai mult despre miturile care circulă despre chirurgia tiroidiană și cum stau lucrurile în realitate de la Dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală.

Nodulii tiroidieni sunt foarte frecvenți și, în majoritatea cazurilor, benigni. Evaluarea corectă include ecografie de tiroidă și, în situațiile indicate, puncție cu ac fin pentru clarificare. În caz de noduli tiroidieni, indicația de intervenție chirurgicală apare de obicei când există suspiciune de malignitate, compresie, creștere semnificativă sau hipertiroidie prin nodul autonom. Asta înseamnă că prezența unui nodul nu duce automat la chirurgie.

Tiroidectomia este intervenția prin care se îndepărtează parțial sau total glanda tiroidă. Miturile apar adesea în jurul vocii și al calciului: riscul de afectare a nervului laringeu recurent și riscul de hipocalcemie există, dar depind de context și sunt reduse semnificativ prin tehnică și experiență. După tiroidectomie, unele persoane au nevoie de tratament substitutiv cu hormoni tiroidieni, ajustat prin monitorizare. Informația corectă înseamnă înțelegerea indicației și a riscurilor reale, nu a celor amplificate online.

Editor : A.D.V.