De ce sunt importante controalele medicale după 35 de ani

Tot mai multe femei aleg să devină mame după vârsta de 35 de ani, iar cele mai multe sarcini pot avea o evoluție favorabilă. Totuși, odată cu înaintarea în vârstă, probabilitatea anumitor complicații crește, ceea ce face importantă evaluarea individuală și urmărirea atentă a sarcinii. Ce riscuri poate avea sarcina după 35 de ani și cum putem avea o sarcină sănătoasă aflăm de la Dr. Cătălin Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie.

O sarcină cu risc crescut poate fi asociată cu afecțiuni materne preexistente, complicații obstetricale sau factori precum vârsta maternă. După 35 de ani, cresc treptat riscurile de diabet gestațional, hipertensiune arterială, preeclampsie, anomalii cromozomiale și naștere prematură, mai ales la vârste mai înaintate. Totuși, sarcina cu risc crescut nu trebuie considerată o consecință inevitabilă a depășirii acestei vârste, deoarece riscul real depinde și de starea generală de sănătate. Consultul preconcepțional și evaluarea timpurie permit identificarea problemelor care necesită o atenție suplimentară.

Monitorizarea sarcinii include controale obstetricale regulate, ecografii, analize de sânge și urină și evaluarea dezvoltării fetale. După 35 de ani, sunt importante discuțiile despre opțiunile de screening prenatal pentru anomalii cromozomiale, iar investigațiile suplimentare sunt recomandate în funcție de riscul individual. Monitorizarea sarcinii poate fi intensificată dacă apar hipertensiune, diabet gestațional, restricție de creștere fetală sau alte complicații. Respectarea controalelor și controlul afecțiunilor materne cresc șansele unei sarcini și ale unei nașteri cu evoluție favorabilă.

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Editor : A.D.V.