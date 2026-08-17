De la triaj la diagnostic și tratament în urgență

Ordinea în care sunt consultați pacienții la Compartimentul de Primiri Urgențe nu este stabilită de momentul sosirii, ci de gravitatea stării lor. Triajul identifică rapid persoanele care au nevoie de intervenție imediată și permite supravegherea celor a căror stare se poate modifica. Aflăm ce se întâmplă cu pacientul după ce ajunge la Compartimentul de Primiri Urgențe de la Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență.

În urgențele medicale, primele măsuri urmăresc stabilizarea respirației, circulației și stării de conștiență. În funcție de simptome, pacientul poate avea nevoie de electrocardiogramă, analize, investigații imagistice, tratament imediat sau consulturi din alte specialități. Urgențe medicale precum infarctul, accidentul vascular cerebral, insuficiența respiratorie sau reacțiile alergice severe sunt evaluate cu prioritate. După stabilizare, medicul decide dacă pacientul poate pleca acasă, rămâne sub observație sau trebuie internat.

Urgențele chirurgicale sunt evaluate atunci când există suspiciunea unei afecțiuni care poate necesita intervenție, precum hemoragia internă, apendicita complicată, ocluzia intestinală sau un traumatism sever. Investigațiile urmăresc să confirme diagnosticul și să arate cât de repede trebuie făcută operația. În urgențe chirurgicale, pacientul poate primi tratament pentru durere, perfuzii, antibiotice sau alte măsuri de stabilizare înaintea intervenției. Colaborarea dintre medicii de urgență, chirurgi, anesteziști și specialiștii în terapie intensivă asigură continuitatea îngrijirii.

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Editor : A.D.V.