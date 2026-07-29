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Decongestionantele nazale pot agrava nasul înfundat

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Dr. Ovidiu Nicu
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Sprayurile pentru nas pot aduce o ameliorare rapidă, dar folosirea lor prelungită poate întreține exact problema pe care pacientul încearcă să o rezolve. Când nasul rămâne înfundat săptămâni la rând, cauza trebuie identificată, nu doar mascată. Aflați mai mult despre utilizarea sprayurilor nazale de la Dr. Ovidiu Nicu, medic primar ORL.

Rinita cronică înseamnă inflamația persistentă a mucoasei nazale și poate avea cauze alergice, iritative, infecțioase sau medicamentoase. Simptomele includ nas înfundat, secreții, strănut, mâncărime sau scăderea mirosului, în funcție de cauză. În rinita cronică, folosirea excesivă a sprayurilor decongestionante poate duce la dependență locală și la agravarea congestiei. Tratamentul corect depinde de diagnostic și poate include sprayuri antiinflamatoare, irigații saline sau controlul alergiilor, conform recomandării medicului.

Evaluarea ORL este importantă atunci când simptomele persistă, revin frecvent sau nu răspund la măsurile obișnuite. Medicul poate verifica mucoasa nazală, septul, cornetele și eventualele semne de rinosinuzită sau polipi. În ORL, tratamentul se alege în funcție de cauza reală a obstrucției nazale, nu doar de senzația de nas înfundat. O conduită corectă reduce folosirea inutilă a decongestionantelor și riscul de cronicizare.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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