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Defectul peretelui abdominal care poate fi greu de observat

Data publicării:
dr Razvan Stavri

Unele hernii ale abdomenului nu apar ca o umflătură evidentă și pot fi confundate cu dureri musculare sau disconfort digestiv. Tocmai de aceea, examinarea atentă și investigațiile imagistice pot fi importante atunci când simptomele persistă sau se accentuează. Despre o astfel de situație, hernia Spiegel, aflăm mai mult de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală.

La nivelul peretelui abdominal, există zone de slăbiciune prin care grăsimea sau o parte a intestinului pot protruziona. Forma numită hernie Spiegel apare lateral față de mușchii drepți abdominali și este mai rară decât herniile inghinale sau ombilicale. În hernia Spiegel, semnele pot fi discrete, cu durere locală, sensibilitate sau o umflătură care devine mai evidentă la efort. Riscul de încarcerare face importantă evaluarea chirurgicală, mai ales când durerea crește sau formațiunea nu se reduce.

O hernie abdominală trebuie analizată în funcție de localizare, dimensiune, simptome și riscul de complicații. Pentru o hernie abdominală, tratamentul poate varia de la monitorizare la intervenție chirurgicală, dar herniile cu risc mai mare de blocare necesită de obicei o abordare fermă operatorie. Diagnosticul se stabilește prin examen clinic și, atunci când este nevoie, prin ecografie sau CT. Scopul tratamentului este repararea defectului și prevenirea complicațiilor, nu doar dispariția umflăturii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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