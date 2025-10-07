Diagnostic și tratament pentru cancerul de col uterin

Cancerul de col uterin este o afecțiune oncologică severă, cauzată de infecția cu virusul HPV. Leziunile cervicale au o evoluție de obicei lentă și pot fi identificate înainte de a se maligniza, prin controale periodice. Aflăm mai mult despre cancerul de col uterin, cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există, dar și cum poate fi prevenită boala, de la Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală.

Cancerul de col uterin se dezvoltă la nivelul celulelor din zona de tranziție a colului și are o evoluție lentă, ceea ce permite diagnosticarea sa prin controale regulate și teste de screening precum testul Babeș-Papanicolau sau testarea HPV. Femeile cu cancer de col uterin pot prezenta sângerări anormale, dureri pelvine sau disconfort la contactul sexual, însă în stadii incipiente boala rămâne de multe ori asimptomatică, ceea ce face ca prevenția și depistarea precoce să fie esențiale.

Tratamentul oncologic multimodal al cancerului de col uterin îmbină mai multe strategii terapeutice, precum chirurgia, radioterapia și chimioterapia, adaptate în funcție de stadiul bolii și de particularitățile fiecărei paciente. În stadiile incipiente, intervenția chirurgicală poate fi curativă, iar în cazurile avansate, asocierea radioterapiei cu chimioterapie asigură rezultate mai bune în controlul local și în prevenirea recidivelor. Accesul la terapii moderne și la o echipă multidisciplinară este determinant pentru creșterea șanselor de supraviețuire.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.