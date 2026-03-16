Diagnosticul imagistic precis al cancerului de prostată

Dr. Tudor Ciprut, medic primar Radiologie - imagistică medicală

În cancerul de prostată, alegerea tratamentului depinde în mod direct de cât de bine este înțeleasă boala: unde este localizată, cât de extinsă este și cât de probabil este să fie agresivă. De aceea, imagistica modernă nu mai este doar o confirmare, ci o parte esențială din decizia clinică. Despre investigațiile necesare pentru diagnosticul imagistic de precizie al cancerului de prostată aflăm mai mult de la Dr. Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Examenul RMN multiparametric de prostată este investigația care asigură o evaluare detaliată a prostatei, combinând mai multe tipuri de secvențe pentru a aprecia probabilitatea unei leziuni semnificative clinic. Prin acest examen pot fi identificate zone suspecte pentru a ghida biopsia țintită și a reduce astfel riscul de a rata leziuni relevante. Examenul RMN multiparametric de prostată este util atât înainte de biopsie, cât și pentru stadializare locală, inclusiv pentru aprecierea extensiei în afara capsulei, atunci când este cazul. Rezultatele se interpretează standardizat, de regulă prin scoruri dedicate, și se corelează cu PSA, examenul clinic și istoricul pacientului.

O altă investigație esențială pentru diagnostic este PET-CT PSMA, un examen funcțional care folosește un trasor ce se leagă de PSMA, o proteină frecvent exprimată în exces de celulele canceroase ale prostatei. PET-CT PSMA este deosebit de util pentru detectarea metastazelor sau a recidivei biologice, deoarece poate identifica leziuni mici care nu sunt evidente la alte explorări. În anumite situații, această metodă poate schimba strategia terapeutică, prin evidențierea unei extensii mai largi sau, dimpotrivă, a unei boli limitate, tratabile țintit. Indicația se stabilește individual, în funcție de contextul clinic și de întrebarea la care se caută răspuns.

