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Diareea severă care poate apărea după tratamentul cu antibiotice

Data publicării:
Cătălina Trifan
Cătălina Trifan
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Unele episoade de diaree nu sunt simple tulburări digestive trecătoare, mai ales când apar după administrarea de antibiotice sau după o spitalizare. În aceste situații, evaluarea medicală este importantă, deoarece inflamația colonului poate evolua sever. Despre enterocolita cu bacteria Clostridium difficile aflăm mai mult de la Dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă.

Enterocolita cu Clostridium difficile apare prin înmulțirea unei bacterii care produce toxine și inflamează colonul. Riscul crește după administrarea de antibiotice, la persoanele vârstnice, la pacienții internați sau în prezența unor boli care reduc rezistența organismului. În enterocolita cu Clostridium difficile, simptomele pot include diaree apoasă, crampe abdominale, febră, greață și deshidratare. Diagnosticul se bazează pe tabloul clinic și pe teste din scaun, recomandate atunci când există diaree semnificativă.

Deși pare paradoxal, tratamentul cu antibiotice este necesar în această infecție, dar trebuie ales țintit și administrat conform recomandării medicului. Nu orice antibiotic este potrivit, iar întreruperea sau schimbarea tratamentului care a declanșat episodul poate fi discutată în funcție de situație. În tratamentul cu antibiotice pentru această boală, obiectivul este eliminarea infecției, prevenirea complicațiilor și reducerea riscului de recidivă. Igiena riguroasă și evitarea folosirii inutile a antibioticelor sunt esențiale pentru prevenție.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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