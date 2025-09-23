Live TV

Dificultăți la respirat? Care pot fi cauzele

Dr. Daniela Nica

Respirația grea poate fi cauzată de diverse afecțiuni, precum unele boli pulmonare, cardiovasculare, sau alergice, de anemie, dar poate apărea și la efort sau la emoții puternice. Care pot fi cauzele, când ar fi indicat să ne prezentăm la medic, ce investigații sunt necesare pentru diagnostic și cum poate fi gestionată dispneea aflăm de la Dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă.

Senzația de dificultate la respirație, numită medical dispnee, poate fi percepută ca lipsă de aer, respirație grea sau senzația că plămânii nu se umplu suficient. Această manifestare poate avea cauze diverse, de la afecțiuni pulmonare și alergii, până la probleme cardiace sau anemie. Deși uneori apare tranzitoriu, la efort sau pe fondul unor emoții intense, dispneea persistentă sau severă impune o evaluare medicală, pentru a identifica rapid originea și a institui tratamentul adecvat.

Unele urgențe cardiovasculare se pot manifesta frecvent prin dispnee, de exemplu infarctul miocardic, insuficiența cardiacă acută sau tulburările grave de ritm cardiac. În aceste situații, dificultatea de respirație poate fi însoțită de durere toracică, transpirații reci sau amețeli, semne de gravitate ce trebuie recunoscute imediat și care necesită apelarea de urgență la serviciile medicale. Intervenția rapidă poate salva viața pacientului și poate reduce riscul complicațiilor pe termen lung.

