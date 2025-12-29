Direcția modernă în intervențiile ginecologice

Intervențiile ginecologice actuale sunt tot mai frecvent orientate spre soluții care păstrează funcțiile anatomice și fiziologice ale organismului. Această abordare reflectă o schimbare de paradigmă, în care eficiența terapeutică este dublată de preocuparea pentru calitatea vieții pe termen lung. Aflăm mai mult despre soluțiile moderne din chirurgia ginecologică de la Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar obstetrică-ginecologie.

Chirurgia laparoscopică în ginecologie permite tratarea multor afecțiuni, cu un impact minim asupra țesuturilor sănătoase. Tehnica presupune incizii reduse, vizualizare bună a câmpului operator și o recuperare postoperatorie mai rapidă. În practica curentă, chirurgia laparoscopică în ginecologie este utilizată atât în patologia benignă, cât și în cazuri atent selecționate oncologic. Alegerea acestei metode se face individualizat, în funcție de indicația medicală.

Chirurgia robotică în ginecologie completează arsenalul terapeutic în situațiile care necesită precizie maximă. Sistemele robotice oferă o libertate crescută de mișcare și o vizualizare tridimensională, utile în intervențiile complexe. Prin chirurgie robotică în ginecologie pot fi realizate gesturi chirurgicale extrem de fine, cu protejarea structurilor critice. Această opțiune este rezervată cazurilor în care beneficiile depășesc clar limitele chirurgiei convenționale.

Editor : A.D.V.