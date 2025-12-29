Live TV

Direcția modernă în intervențiile ginecologice

Data publicării:
dr_ingrid_gheorghe

Intervențiile ginecologice actuale sunt tot mai frecvent orientate spre soluții care păstrează funcțiile anatomice și fiziologice ale organismului. Această abordare reflectă o schimbare de paradigmă, în care eficiența terapeutică este dublată de preocuparea pentru calitatea vieții pe termen lung. Aflăm mai mult despre soluțiile moderne din chirurgia ginecologică de la Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar obstetrică-ginecologie.

Chirurgia laparoscopică în ginecologie permite tratarea multor afecțiuni, cu un impact minim asupra țesuturilor sănătoase. Tehnica presupune incizii reduse, vizualizare bună a câmpului operator și o recuperare postoperatorie mai rapidă. În practica curentă, chirurgia laparoscopică în ginecologie este utilizată atât în patologia benignă, cât și în cazuri atent selecționate oncologic. Alegerea acestei metode se face individualizat, în funcție de indicația medicală.

Chirurgia robotică în ginecologie completează arsenalul terapeutic în situațiile care necesită precizie maximă. Sistemele robotice oferă o libertate crescută de mișcare și o vizualizare tridimensională, utile în intervențiile complexe. Prin chirurgie robotică în ginecologie pot fi realizate gesturi chirurgicale extrem de fine, cu protejarea structurilor critice. Această opțiune este rezervată cazurilor în care beneficiile depășesc clar limitele chirurgiei convenționale.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Digi Sport
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr_liviu_ojoga
Chirurgia robotică pentru protezarea genunchiului
cancer_renal_robot
Mergea periodic la controale medicale. Cum i s-a schimbat viața unei femei
bogdan-martian
Chirurgia modernă în cancerul de rect: precizie ridicată și eficiență dovedită
chirurgie_robotica_sanador_oncologie
Operație minim invazivă pentru un bărbat cu o boală severă frecventă
Fotografie principala
Prostatectomia robotică - intervenția pentru cancerul de prostată. Dr. George Tie: „Este eficientă oncologic și blândă cu organismul”
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR amână pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraților...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea...
Ultimele știri
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
Guvernul nu a tăiat alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA. ANPDPD: „Ordonanța „trenuleț” nu schimbă acest drept”
Sfârșitul unui serviciu cu o istorie de peste 400 de ani. O țară europeană va trimite ultima scrisoare în 2025
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Gabriela Firea, cum nu ai mai văzut-o! Imagini neaşteptate cu fostul primar, ce făcea acum 20 de ani
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...