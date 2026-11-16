Diverticulii colonului și riscul de inflamație

Prezența unor mici formațiuni în peretele colonului este frecventă, mai ales odată cu înaintarea în vârstă, și nu provoacă întotdeauna simptome. Problemele apar atunci când aceste structuri se inflamează sau produc alte complicații, situații care necesită investigații și tratament adaptat. Aflăm mai mult despre diverticuloză și diverticulită de la Dr. Alexandra Jichitu, medic specialist gastroenterologie.

Diverticuloza înseamnă prezența unor mici pungi formate prin exteriorizarea mucoasei prin zone mai slabe ale peretelui colonului, cel mai frecvent la nivelul sigmoidului. În majoritatea cazurilor, diverticuloza nu necesită tratament medicamentos sau chirurgical, iar descoperirea este adesea întâmplătoare. Dacă unul sau mai mulți diverticuli se inflamează, apare diverticulita, care poate provoca durere abdominală, febră și tulburări de tranzit. Diagnosticul unei diverticulite acute se stabilește prin evaluare clinică și, atunci când este necesar, prin investigații imagistice, în special CT.

Colonoscopia permite examinarea mucoasei colonului și poate evidenția diverticulii, polipii sau alte modificări care necesită evaluare. Investigația nu este însă indicată în timpul unui episod de diverticulită acută, deoarece inflamația crește dificultatea procedurii și riscul de complicații. După vindecarea unui episod complicat sau în anumite alte situații, colonoscopia poate fi recomandată pentru excluderea unei afecțiuni precum cancerul colorectal, de regulă după cel puțin 6–8 săptămâni. Indicația depinde de severitatea episodului, simptomele pacientului și rezultatele examinărilor anterioare.

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Editor : A.D.V.