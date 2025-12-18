Live TV

Drumul spre o sarcină posibilă, chiar și când șansele par mici

dr Erna Stoian

Fertilizarea in vitro ajută cuplurile cu infertilitate să obțină o sarcină atunci când alte metode nu au dat rezultate. Aflați ce presupune procedura FIV și în ce situații este recomandată de la Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie și expert în infertilitatea cuplului.

Tratamentul pentru infertilitate începe cu evaluarea cuplului și identificarea cauzei, fie că este legată de ovulație, trompe, spermă sau factori imunologici. Când metodele convenționale nu funcționează, fertilizarea in vitro devine soluția optimă. Fertilizarea in vitro presupune stimularea ovarului, recoltarea ovocitelor, fertilizarea lor în laborator și transferul embrionilor în uter.

Fertilizarea in vitro are rate de succes tot mai mari datorită tehnologiilor avansate de laborator și monitorizare. În tratamentul pentru infertilitate pot fi folosite și tehnici complementare, precum ICSI sau testarea genetică preimplantațională. Managementul personalizat crește șansele de reușită și reduce riscurile asociate procedurii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

 

