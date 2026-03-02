Durere de gât ce coboară pe braț? Care ar putea fi cauza

Disconfortul din zona cefei poate părea, la început, o problemă de postură, dar uneori semnalele merg dincolo de mușchi și articulații. Atunci când durerea iradiază pe umăr și braț sau apar furnicături și slăbiciune, este importantă o evaluare care să clarifice dacă există o compresie nervoasă. Despre hernia de sic cervicală, o posibilă cauză a acestor simptome, aflăm mai mult de la Dr. Dan Aurel Nica, medic primar neurochirurgie.

Hernia de disc apare atunci când nucleul unui disc intervertebral se deplasează și poate irita sau comprima structurile din jur, în special rădăcinile nervoase. La pacienții cu hernie de disc, simptomele depind de nivelul afectat și pot include durere, amorțeală, furnicături sau deficit de forță pe traiectul unui nerv. În zona cervicală, tabloul poate fi mai complex, pentru că există și riscul de afectare a măduvei spinării în anumite situații. Diagnosticul se stabilește prin corelarea examenului clinic cu investigații imagistice, de regulă RMN.

Hernia de disc cervicală se manifestă frecvent prin durere de gât care iradiază spre umăr și braț, asociată uneori cu parestezii sau slăbiciune în mână. În hernia de disc cervicală, tratamentul inițial este de cele mai multe ori conservator: medicație antiinflamatoare sau analgezică, kinetoterapie și adaptarea activităților, cu monitorizarea simptomelor. Intervenția chirurgicală este luată în calcul când durerea persistă în ciuda tratamentului, când deficitul neurologic se agravează sau când există semne de compresie medulară. Decizia este individualizată și ține cont de severitate, nivelul de activitate și riscuri.

