Durerea abdominală care se poate transforma în urgență severă

Apendicita este una dintre cele mai frecvente cauze de abdomen acut și poate evolua rapid dacă nu este tratată la timp. Diagnosticul precoce reduce riscul de perforație și de infecție extinsă în cavitatea abdominală. Aflăm mai mult despre complicațiile apendicitei acute de la Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală.

Apendicita acută apare prin inflamația apendicelui și se manifestă frecvent prin durere care începe în jurul ombilicului și se mută apoi în partea dreaptă jos a abdomenului. Pot apărea febră, greață, vărsături și pierderea poftei de mâncare, dar simptomele nu sunt întotdeauna tipice. În apendicita acută, evaluarea medicală include examen clinic, analize și, când este necesar, ecografie sau CT. Tratamentul trebuie stabilit rapid, pentru a preveni perforația și răspândirea infecției.

Cea mai importantă complicație este peritonita acută, care apare atunci când infecția se extinde în cavitatea abdominală. Aceasta poate provoca durere intensă, abdomen rigid, febră și stare generală alterată. În peritonita acută, întârzierea tratamentului crește riscul de sepsis și complicații severe. De aceea, durerea abdominală care se agravează sau se asociază cu febră și vărsături trebuie evaluată fără amânare.

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Editor : A.D.V.