Durerea de genunchi: când poate fi nevoie de protezare

Durerea care apare la mers, urcatul scărilor sau după perioade mai lungi de repaus poate avea numeroase cauze și nu înseamnă automat că articulația trebuie înlocuită. Indicația pentru protezare este stabilită de medicul ortoped numai după evaluarea cauzei durerii, a modificărilor articulare și a impactului asupra vieții de zi cu zi. Aflați mai mult despre durerea de genunchi și indicațiile pentru artroplastia de genunchi de la Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie.

Gonartroza apare prin deteriorarea progresivă a cartilajului genunchiului și poate provoca durere, rigiditate, limitarea mobilității și deformarea articulației. În formele ușoare și moderate, tratamentul include controlul greutății, exerciții și kinetoterapie, medicație și alte măsuri recomandate de medic. Gonartroza nu evoluează însă identic la toți pacienții, iar imaginile radiologice trebuie corelate întotdeauna cu simptomele. Artroplastia de genunchi este luată în calcul atunci când afectarea devine importantă și tratamentele nechirurgicale nu mai controlează suficient durerea și limitarea funcțională.

Proteza de genunchi înlocuiește suprafețele articulare deteriorate cu componente artificiale și poate fi totală sau, în anumite situații, parțială. Indicația pentru proteza de genunchi nu este dată exclusiv de vârstă sau de aspectul radiografiei, ci mai ales de durere, limitarea activităților cotidiene și răspunsul la tratamentele anterioare. Scopul intervenției este reducerea durerii și îmbunătățirea mobilității. Pentru pacienții corect selectați, protezarea poate reda o parte importantă din funcția pierdută prin artroză. Modern, intervenția poate fi realizată cu maximă precizie prin chirurgie robotică.

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Editor : A.D.V.