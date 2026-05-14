Durerea de la nivelul pumnului și cauzele care nu trebuie ignorate

Dr. Angel Rașcu

Durerea de la nivelul încheieturii mâinii poate apărea după efort repetat, traumatisme mici sau compresia unor structuri nervoase. Dacă persistă, limitează mișcarea sau este însoțită de amorțeli, evaluarea medicală ajută la identificarea cauzei și la alegerea tratamentului potrivit. Aflăm mai mult despre durerea de încheietură a mâinii de la Dr. Angel Rașcu, medic specialist ortopedie și traumatologie.

O cauză frecventă de umflătură la nivelul pumnului este chistul sinovial, o formațiune plină cu lichid care apare în apropierea unei articulații sau a unui tendon. De multe ori este benign și poate varia în dimensiune, dar devine deranjant când provoacă durere, presiune sau limitarea mișcării. În caz de apariție a unui chist sinovial, tratamentul poate însemna monitorizare, aspirare sau îndepărtare chirurgicală, în funcție de simptome și de recurență. Decizia se ia după examinare clinică și, la nevoie, ecografie sau alte investigații.

O altă cauză importantă de durere a încheieturii este sindromul de tunel carpian, produs prin compresia nervului median la acest nivel. Simptomele includ amorțeală, furnicături, durere nocturnă și scăderea forței în mână, mai ales la nivelul degetului mare, arătătorului și mijlociului. În caz de sindrom de tunel carpian, tratamentul depinde de severitate și poate include orteză, ajustarea activităților, infiltrații sau intervenție chirurgicală. Evaluarea precoce este utilă pentru a preveni afectarea persistentă a sensibilității și a forței.

