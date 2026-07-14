Durerea de spate care coboară pe picior. Care poate fi cauza

Durerea de spate este frecventă, dar devine mai îngrijorătoare atunci când se asociază cu amorțeală, furnicături sau slăbiciune pe picior. În aceste situații, evaluarea medicală urmărește dacă există o compresie asupra unei rădăcini nervoase. Aflăm mai mult despre hernia de disc lombară, principala cauză a durerii care coboară pe picior, de la Dr. Ionuț Luca-Husti, medic primar neurochirurgie.

La nivelul coloanei vertebrale, hernia de disc lombară apare atunci când o parte a unui disc intervertebral se deplasează și irită sau comprimă un nerv. Durerea poate coborî din spate spre fesă, coapsă, gambă sau picior, în funcție de rădăcina afectată. La pacienții cu hernie de disc lombară, diagnosticul se bazează pe examen clinic și, când este indicat, pe RMN, mai ales dacă simptomele persistă sau există semne neurologice. Majoritatea cazurilor se tratează inițial conservator, prin medicație, kinetoterapie și adaptarea activităților.

Când durerea rămâne severă sau apare deficit neurologic important, poate fi discutată operația pentru hernie de disc. Intervenția urmărește îndepărtarea fragmentului care comprimă nervul și reducerea durerii iradiate pe picior. În operația pentru hernie de disc, indicația este stabilită individual, în funcție de simptome, imagistică și impactul asupra vieții zilnice. Recuperarea este importantă pentru reluarea mișcării în siguranță și pentru reducerea riscului de recidivă.

Editor : A.D.V.