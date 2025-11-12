Echilibru hormonal și sănătate feminină în perimenopauză

Substituția hormonală în perimenopauză ajută la ameliorarea simptomelor generate de scăderea nivelului de estrogen și progesteron, precum bufeurile, insomnia sau iritabilitatea. Cum este stabilit tratamentul și ce beneficii are acesta aflăm de la Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Perimenopauza este perioada de tranziție către menopauză, care poate dura câțiva ani și se caracterizează prin fluctuații hormonale semnificative. În această etapă, femeile pot experimenta modificări ale ciclului menstrual, tulburări de somn și schimbări ale dispoziției, iar evaluarea endocrinologică este esențială pentru menținerea sănătății generale.

Tratamentul de substituție hormonală, administrat sub supraveghere medicală, restabilește echilibrul hormonal și contribuie la prevenirea osteoporozei și a bolilor cardiovasculare. Alegerea formulei potrivite și monitorizarea atentă fac din această terapie o soluție sigură și eficientă pentru femeile aflate în perimenopauză.

Editor : A.D.V.