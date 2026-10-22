Etapele care preced prima ședință de iradiere

Radioterapia nu începe imediat după stabilirea indicației, deoarece tratamentul trebuie adaptat cu precizie fiecărui pacient și fiecărei tumori. Înaintea primei ședințe sunt necesare evaluarea oncologică, simularea tratamentului și realizarea unui plan care stabilește exact zona și doza ce vor fi tratate. Aflați mai mult despre modul în care se inițiază radioterapia de la Dr. Remus Stoica, medic specialist radioterapie.

Tratamentul cancerului poate include chirurgie, terapii medicamentoase, radioterapie sau diferite combinații ale acestora, în funcție de tipul tumorii și de stadiul bolii. Ordinea acestor metode este stabilită de echipa oncologică multidisciplinară (Tumor Board) și poate diferi chiar între pacienți cu același diagnostic. În tratamentul pentru cancer, radioterapia poate avea scop curativ, poate completa intervenția chirurgicală sau poate fi folosită pentru controlul unor simptome. Indicația este stabilită de medicul radioterapeut pe baza diagnosticului și a investigațiilor disponibile.

Radioterapia începe cu etapa de simulare, în care pacientul este poziționat într-un mod reproductibil și sunt realizate imaginile CT necesare pentru planificare. Medicul delimitează tumora și organele care trebuie protejate, iar fizicienii medicali calculează distribuția dozei și configurația fasciculelor. În radioterapia modernă, planul este verificat înainte de începerea tratamentului, iar poziția pacientului este controlată și în timpul ședințelor prin sisteme imagistice. Abia după finalizarea acestor etape este administrată prima fracție de tratament.

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Editor : A.D.V.