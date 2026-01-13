Live TV

Fiecare secundă contează atunci când inima suferă

Data publicării:
madalina iurascu

În urgențele cardiovasculare, diferența dintre o evoluție favorabilă și complicații severe poate depinde de minute. Recunoașterea rapidă a simptomelor și accesul prompt la evaluare specializată sunt decisive pentru prognostic. Despre ce trebuie făcut în cazul unui infarct miocardic acut aflăm mai mult de la Dr. Mădălina Iurașcu-Botezatu, medic specialist cardiologie.

Infarctul miocardic acut apare atunci când fluxul de sânge către o porțiune a mușchiului inimii este blocat brusc, cel mai frecvent prin tromboză pe o placă de aterom. Manifestările pot include durere toracică intensă, senzație de constricție, transpirații reci, greață sau dificultăți de respirație, însă la unele persoane simptomele pot fi atipice. În caz de infarct miocardic acut, fiecare întârziere crește riscul de afectare ireversibilă a miocardului și de complicații precum aritmiile sau insuficiența cardiacă. De aceea, orice suspiciune necesită prezentare imediată la serviciile de urgență.

Coronarografia este investigația standard care permite vizualizarea directă a arterelor coronare și identificarea rapidă a vasului responsabil. În context acut, coronarografia nu este doar diagnostică, ci ghidează intervenția de reperfuzie, de regulă prin angioplastie cu stent, atunci când este indicată. Prin coronarografie se poate stabili severitatea bolii coronariene și strategia optimă, inclusiv necesitatea unor proceduri suplimentare. Ulterior, rezultatele coronarografiei susțin planul de tratament pe termen lung și controlul factorilor de risc.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Heart attack, conceptual image
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
infarct shutterstock_646534813
Studiu îngrijorător despre locuitorii din București-Ilfov: o persoană din trei prezintă riscul unui eveniment cardiovascular
madalina iurascu
Ce înseamnă tensiunea arterială mare și ce complicații poate da
Prof_dr_Horatiu_Moldovan
Avea frisoane și dureri de spate. Cu ce boală severă a inimii a fost diagnosticat un bărbat
dr_carmen_gherghinescu 2024-09-30 at 13.46.36
Cea mai frecventă boală de inimă
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei...
militari romani
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă...
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota...
oameni pe strada in ninsoare
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire...
Ultimele știri
Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea
Accident grav pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un autoturism s-a ciocnit cu un camion. Șoferul mașinii a murit
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Leu. Anul afirmării personale, al ambițiilor curajoase și al poveștilor de...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct: „Noi avem discuția asta de 6-9...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Transfer pe axa Rapid – Petrolul! Victor Angelescu a confirmat mutarea. Exclusiv
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Câți kilometri de autostrăzi și drumuri expres se vor inaugura în România în 2026
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
”Rebela tenisului românesc”, prima reacție după ce a obținut succesul carierei
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...