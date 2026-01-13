Fiecare secundă contează atunci când inima suferă

În urgențele cardiovasculare, diferența dintre o evoluție favorabilă și complicații severe poate depinde de minute. Recunoașterea rapidă a simptomelor și accesul prompt la evaluare specializată sunt decisive pentru prognostic. Despre ce trebuie făcut în cazul unui infarct miocardic acut aflăm mai mult de la Dr. Mădălina Iurașcu-Botezatu, medic specialist cardiologie.

Infarctul miocardic acut apare atunci când fluxul de sânge către o porțiune a mușchiului inimii este blocat brusc, cel mai frecvent prin tromboză pe o placă de aterom. Manifestările pot include durere toracică intensă, senzație de constricție, transpirații reci, greață sau dificultăți de respirație, însă la unele persoane simptomele pot fi atipice. În caz de infarct miocardic acut, fiecare întârziere crește riscul de afectare ireversibilă a miocardului și de complicații precum aritmiile sau insuficiența cardiacă. De aceea, orice suspiciune necesită prezentare imediată la serviciile de urgență.

Coronarografia este investigația standard care permite vizualizarea directă a arterelor coronare și identificarea rapidă a vasului responsabil. În context acut, coronarografia nu este doar diagnostică, ci ghidează intervenția de reperfuzie, de regulă prin angioplastie cu stent, atunci când este indicată. Prin coronarografie se poate stabili severitatea bolii coronariene și strategia optimă, inclusiv necesitatea unor proceduri suplimentare. Ulterior, rezultatele coronarografiei susțin planul de tratament pe termen lung și controlul factorilor de risc.

