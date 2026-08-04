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Formațiunile ovariene, între monitorizare și intervenție

Data publicării:
Dr. Patricia Mălușanu
Dr. Patricia Mălușanu
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Multe formațiuni chistice descoperite la nivelul ovarelor sunt benigne și pot dispărea fără tratament, mai ales în perioada fertilă. Aspectul ecografic, dimensiunea, simptomele și vârsta pacientei stabilesc dacă este suficientă supravegherea sau sunt necesare investigații suplimentare. Aflăm mai mult despre chisturile ovariene de la Dr. Patricia Mălușanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

În cele mai multe situații, chisturile ovariene sunt legate de funcționarea normală a ovarului și se resorb în câteva cicluri menstruale. Alte chisturi pot persista, pot crește sau pot provoca dureri pelvine, senzație de presiune și modificări ale ciclului. La pacientele cu chist ovarian, ecografia oferă informații importante despre conținut, structură și eventualele elemente suspecte. Durerea bruscă și intensă poate indica o ruptură sau răsucirea ovarului și necesită evaluare urgentă.

Dacă formațiunea trebuie îndepărtată și aspectul ei sugerează o cauză benignă, chirurgia ginecologică minim invazivă permite adesea intervenția prin incizii mici. Medicul urmărește îndepărtarea chistului și păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut ovarian sănătos, mai ales la pacientele care își doresc o sarcină. În chirurgia ginecologică minim invazivă, tipul intervenției depinde de dimensiunea și localizarea formațiunii, dar și de riscul oncologic. Dacă există suspiciune de cancer, abordarea și amploarea operației sunt stabilite diferit.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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